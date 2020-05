A "fotografia" da situação do país "é favorável", "não há uma situação de descontrolo" em Lisboa e Vale do Tejo, mas sim de "atenção e preocupação", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, no final de mais um encontro, o sétimo desde o início do surto, em março, com especialistas sobre a "situação epidemiológica da covid-19 em Portugal".

Para Marcelo Rebelo de Sousa, na reunião de hoje “reconheceu-se o que há uma especial atenção e preocupação quanto à região de Lisboa e Vale do Tejo”, onde o indicador do risco de transmissibilidade – o R – “é ligeiramente superior”, de 1,01, acima da média nacional, inferior a 1.

O R é o número médio de contágios causados por cada pessoa infetada. “É patente a existência de focos e surtos, mas que estão a merecer atenção e preocupação” por parte das autoridades, afirmou.

Além dos motivos de preocupação em Lisboa, a que se referiu pelo menos por três vezes, Marcelo Rebelo de Sousa destacou “aspetos positivos”, com o R abaixo de 1 nas duas regiões autónomas, Alentejo, Algarve, Norte e Centro.