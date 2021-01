O Sindicato dos Funcionários Judiciais exigiu hoje a aplicação de medidas no Tribunal de Évora, onde foi detetado um surto de covid-19, com quatro casos de infeção, para evitar o seu encerramento e a disseminação do vírus.

"A situação é bastante grave e os contágios continuam", o que "pode levar ao fecho do tribunal e à disseminação da covid-19", afirmou o presidente da Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ), António Marçal, em declarações à agência Lusa. O dirigente sindical reivindicou a aplicação das medidas definidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e no Plano de Contingência dos tribunais e a desinfeção do edifício, sublinhando que até agora "ainda nada foi feito". Segundo o sindicalista, o primeiro caso de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 no Tribunal Judicial de Évora foi detetado no dia 23 de dezembro e, desde então e até hoje, já foram confirmadas mais três pessoas infetadas com o vírus da covid-19. Embora ressalvando que o Tribunal de Évora está a funcionar dentro da normalidade, António Marçal indicou que estão também cinco funcionários judiciais a cumprir isolamento profilático. O dirigente sindical notou que os funcionários judiciais deste tribunal nunca foram informados pela entidade patronal sobre a existência de casos de infeção naquele serviço, indicando que as informações foram obtidas "junto de colegas e até de magistrados". O presidente do SFJ disse que já contactou o juiz presidente e o administrador da Comarca de Évora e que estes que lhe disseram que "já não estavam em funções", adiantando ter pedido medidas à diretora-geral da Administração da Justiça e ao gabinete do secretário de Estado da Justiça. Em Portugal, morreram 7.286 pessoas dos 436.579 casos de infeção de covid-19 confirmados, de acordo com o boletim mais recente da DGS. O país contabilizou hoje mais 90 mortes relacionadas com a covid-19 e 4.956 novos casos de infeção pelo novo coronavírus. A covid-19 é uma doença respiratória causada por um novo coronavírus (tipo de vírus) detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China, e que se disseminou rapidamente pelo mundo.