Entre os parceiros, estão organizações não-governamentais que têm contacto com muito jovens, associações académicas, associações juvenis, disse, apelando à participação de todos no inquérito que “demora menos de 10 minutos” a ser preenchido.

O estudo, que integra três questionários para cada população-alvo e cuja participação é anónima e voluntária, tem como data limite 10 de maio, mas pode ser alargada se o número de respostas estiver “um bocadinho aquém” do objetivo.

“A participação destes cidadãos é sem dúvida um elemento fundamental para que nós possamos tomar as melhores decisões que vão ao encontro daquilo que são as necessidades das populações, das comunidades, dos pais e dos indivíduos em geral”, salientou.

Segundo Alcina Ló, esta fase de pandemia é uma “preocupação muito grande” para o SICAD, que tem desenvolvido orientações e trabalhado com as Organizações Não Governamentais que intervêm junto das populações “mais desorganizadas e mais desfavorecidas”, designadamente os consumidores problemáticos de álcool, heroína e outras substâncias ilícitas.

“Muitos deles vivem na rua e, portanto, há um conjunto de medidas estão a ser tomadas no sentido de adaptar as respostas existentes a estas populações mais fragilizadas e mais distanciadas dos serviços e com dificuldades acrescidas de se protegerem, de lavarem as mãos”, adiantou.

Estas pessoas têm “um conjunto de necessidades que de repente lavar as mãos pode não ser uma prioridade. E, portanto, há aqui todo um trabalho que tem sido feito junto destas populações mais vulneráveis a que temos estado com muita atenção e a produzir orientações em conjunto com os serviços”, acrescentou.

O SICAD também colocou “mais profissionais” a atender a Linha Vida, de apoio a pessoas com dependências, devido ao crescente número de chamadas com pedidos de apoio e “alguns encaminhamentos que têm que ser feito para as respostas existentes e em funcionamento”.