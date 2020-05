Catarina Martins reuniu-se hoje com um conjunto de especialistas na área da saúde para apresentação do manifesto pela saúde onde estão compiladas “as propostas que são essenciais nesta área e pelas quais o Bloco de Esquerda se vai bater desde já no orçamento suplementar e também no próximo Orçamento do Estado”.

“A pandemia de covid-19 não é um surto curto no tempo, ou seja, o Serviço Nacional de Saúde vai ter de ser capaz de conviver por um período prolongado, em resposta à covid e em resposta aos seus tratamentos normais”, explicou, considerando não haver “nenhuma dúvida neste momento sobre essa necessidade de um orçamento suplementar que acresça o orçamento para a saúde”.

Entre as propostas do manifesto, de acordo com a líder do BE, estão também medidas “que são regulamentação da Lei de Bases da Saúde, instando o Governo a avançar com essa regulamentação.

“Do ponto de vista do Bloco de Esquerda seria um erro se o Serviço Nacional de Saúde fosse descapitalizado e o orçamento suplementar da saúde fosse entregue aos hospitais privados. O Serviço Nacional de Saúde tem capacidade, tem de ser valorizado e esse orçamento deve reforçá-lo”, advertiu quando se referiu à necessidade de “recuperar a atividade programada e as listas de espera”.

Uma das medidas que o BE já tinha apresentado, e à qual regressa neste manifesto, é “a contratação definitiva de profissionais de saúde que foram contratos temporariamente para o surto de covid e as contratações que estavam previstas no OE2020 serem aceleradas”.