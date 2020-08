Ainda no que toca à situação pandémica nos lares de idosos, a diretora-geral da Saúde disse existirem atualmente 20 surtos ativos nestas instituições, num total de 148 em todo o país.

O caso de Mora mereceu uma explicação detalhada de Graça Freitas, que revelou a existência até às 10:30 de hoje de “62 casos diagnosticados” e o envolvimento de “mais de 400 pessoas”, tendo sido efetuados “592 testes” até à data.

Quanto ao previsível aumento de turistas, com a inclusão de Portugal na lista de corredores seguros do Reino Unido, não está prevista uma intensificação das medidas de prevenção das autoridades, adiantou Graça Freitas, garantindo que os turistas “são bem-vindos” ao país.

“Aplica-se o mesmo a todo o país e todas as proveniências. A segurança começa nos próprios turistas, quando chegamos a um país, devemos observar as regras”, salientou, sem deixar de delegar também a resposta nos diferentes agentes económicos, como hotéis e restaurantes: “Não estão isentos da responsabilidade de regularem a aplicação das regras. Não é só terem as condições de acordo com as normas, mas fazer com que essas normas sejam respeitadas”.

Em Portugal, morreram 1.801 pessoas das 55.720 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A pandemia de COVID-19 já provocou pelo menos 809 mil mortes e infetou mais de 23,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.