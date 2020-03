O diretor do Salão Erótico do Porto – Eros Porto, Juli Simon, explicou à Lusa os procedimentos adotados assim que, na última sexta-feira, tomaram conhecimento do primeiro caso positivo no Porto do novo coronavírus.

“Quando na sexta-feira nos apercebemos da chegada do coronavírus a Portugal, falámos com as autoridades de saúde sobre a questão para perceber se havia ou não condições para realizar o evento. Foi-nos garantido que sim até porque procedemos a algumas alterações em matéria de higiene, prevenção e de presença de público no recinto”, disse.

E prosseguiu: “no capítulo da higiene, duplicámos o número de pessoas que estão a limpar o recinto, há mais informação e, para qualquer pessoa que se sinta mal, temos uma equipa médica disponível”.

Considerando “difícil de avaliar o que vai acontecer com o público [devido ao surto de Covid-19]”, Juli Simon admitiu que a “avaliação da situação será feita dia a dia”.

O diretor do Eros Porto explicou que “o espaço de 12 mil metros quadrados onde decorre a feira tem capacidade para receber cerca de oito mil pessoas e, coordenado com a Administração Regional de Saúde do Norte, foi decidido reduzir essa presença máxima para as quatro mil pessoas”.

“Também exigimos aos artistas que chegaram do estrangeiro uma análise feita ontem (quarta-feira] que comprovasse que não estão infetados com o coronavírus”, disse à Lusa o responsável, acrescentando serem estes provenientes do “Brasil, Espanha, República Checa e Hungria”.

No capítulo da prevenção, continuou Juli Simon, foram “suprimidos os quatro artistas que vinham de zonas de risco em Itália e França”.