Em conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo, o secretário regional da Saúde, Clélio Meneses, referiu que a ilha de São Miguel mantém quatro concelhos (mais de metade) com alto risco de transmissão do novo coronavírus (com mais de 100 novos casos por 100 mil habitantes nos últimos sete dias).

Por isso, acrescentou, as medidas restritivas aplicadas, que já estavam em vigor até dia 22, vão prolongar-se até ao dia 29 de janeiro.

Assim, todas as escolas da ilha vão manter o ensino à distância e haverá recolher obrigatório às 20:00 nos dias úteis e às 15:00 ao fim de semana, ainda que com várias exceções, como deslocações por motivos de saúde, para o trabalho e para a compra de bens essenciais.

Os estabelecimentos comerciais vão continuar a encerrar às 20:00, nos dias úteis, e às 15:00, ao fim de semana, e os restaurantes a encerrar às 15:00, podendo funcionar em serviço de ‘take away’ ou entrega ao domicílio a partir dessa hora.

Também os ginásios, piscinas cobertas, casinos e estabelecimentos de jogos de toda a ilha vão permanecer encerrados.

Entre as alterações previstas no novo decreto regulamentar regional que irá definir as medidas aplicadas até 29 de janeiro, está a criação de regras para funerais na ilha de São Miguel.

“Essa matéria passa a estar expressamente prevista neste diploma, no sentido de determinar a limitação de presenças nas ilhas de alto risco, neste caso apenas em São Miguel, de forma a que se cumpram as distâncias sociais e de acordo com a capacidade dos respetivos espaços. Cada autarquia que tenha a tutela do cemitério determina o número de pessoas que podem estar, sem prejuízo dos parentes mais próximos poderem estar”, revelou Clélio Meneses.

Por outro lado, será “permitida a exceção para exercício de direito de voto” na circulação, a partir das 15:00, na ilha de São Miguel, no próximo domingo, em que se realizam as eleições presidenciais.

Foi ainda “definida a possibilidade de teletrabalho para um dos progenitores de crianças até 12 anos que estejam em regime de ensino à distância”.

Segundo Clélio Meneses, o levantamento destas medidas em toda a ilha ou em alguns concelhos está dependente da redução do nível de risco de transmissão de alto para médio ou baixo.

“Se 50% ou mais dos concelhos da ilha estiverem em alto risco está toda a ilha. Se forem menos de 50% dos concelhos em alto risco ficam apenas esses concelhos em alto risco e o restante da ilha fica no risco que for adequado à respetiva realidade. E, apenas em situação de alto risco, é que o ensino é feito à distância”, avançou.

Já nas restantes oito ilhas dos Açores, em que o nível de transmissão é baixo, voltará a ser permitido público em espaços desportivos, ainda que com uma limitação a um quarto da lotação.

“De acordo com a análise que foi feita, é mais seguro determinar limites de lotação, que neste caso ficou a um quarto da lotação dos respetivos espaços, em que se cumpre o distanciamento entre os espetadores, do que fazer de conta que não se sabe o que se está a passar em alguns locais, em que as pessoas assistem a esses eventos desportivos em pastagens, em carrinhas, em aglomerados que não garantem a segurança”, explicou o governante.

O Governo Regional dos Açores decidiu também levantar a cerca sanitária de Ponta Garça, em Vila Franca do Campo, mas manter por mais uma semana a cerca de Rabo de Peixe, na Ribeira Grande.

Os Açores têm atualmente 643 casos positivos ativos de infeção pelo novo coronavírus, que provoca a doença covid-19, dos quais 621 em São Miguel, 16 na Terceira, quatro nas Flores, um no Faial e um no Pico.

Desde o início do surto, foram detetados 3.291 casos, tendo-se registado 23 óbitos e 2.526 recuperações.