Os números referem-se a um universo de cerca de 2.000 testes com resultados conhecidos até ao final do dia de quinta-feira, no qual foram recebidos aproximadamente 50 resultados.

A nota informativa emitida pela Câmara Municipal refere, ainda, que prosseguem hoje os trabalhos de limpeza geral do lar de terceira idade para acolhimento, “logo que estejam curados”, dos utentes entretanto transferidos para um pavilhão montado para o efeito no parque de feiras e exposições da cidade.

A Área Dedicada COVID-19 de Reguengos de Monsaraz continuará em atividade no Pavilhão Polidesportivo da Escola António Gião (Escola Amarela), com testes e testes de cura na comunidade, de acordo com as decisões da Autoridade de Saúde Pública.

Com a situação no lar, o concelho de Reguengos de Monsaraz regista o maior surto no Alentejo da doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2.

Em Portugal, morreram 1.644 pessoas das 45.277 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.