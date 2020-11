O presidente da câmara de Santa Marta de Penaguião, Luís Machado, afirmou à agência Lusa que, após a deteção de um caso positivo numa instituição, o município desencadeou um rasteio em quatro Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), num total de 240 testes, dos quais 15 derem positivo à infeção pelo novo coronavírus.

Foram ainda testados funcionários da autarquia e militares da GNR, num total de 260 testes.

De acordo com o autarca, a situação mais preocupante verificou-se no Centro Social e Paroquial de Santa Eulália, localizado na Cumieira, onde dos 71 testes realizados 12 deram resultados positivos, nomeadamente em 11 utentes da valência de centro de dia e uma colaboradora da instituição.

Carina Cunha, diretora técnica do Centro Social e Paroquial de Santa Eulália, disse à Lusa que foi detetada uma utente com resultado positivo no domingo e que, de imediato, foi acionado o plano de contingência, contactada a Saúde Pública e a Proteção Civil Municipal.

Também, acrescentou, todos os idosos e familiares foram avisados da suspensão do funcionamento do centro de dia, onde há um total de 24 utentes.

Segundo Carinha Cunha, os utentes positivos encontram-se, para já, assintomáticos e estão com serviço de centro de dia domiciliado, estando a ser assegurada a toma de medicamentos e refeições.

A responsável acredita que o surto “será comunitário”, referindo que os utentes positivos “são praticamente todos os que têm contacto com familiares ou direto com a comunidade”, e disse que a IPSS possui uma estrutura residencial para idosos a funcionar no mesmo edifício, mas em pisos separados, onde todos “testaram negativo”, demonstrando que a “separação e os cuidados são os corretos”.

Segundo o presidente daquela Câmara do distrito de Vila Real, se o número de casos positivo evoluir na Cumieira poderão ser tomadas medidas “mais restritivas”.

Na Fundação Dr. Carneiro Mesquita, que possui serviços de apoio domiciliário, centro de dia, creche e pré-escolar, foram realizados 15 testes pela câmara municipal aos colaboradores da instituição, dos quais três deram resultado positivo e um foi inconclusivo.

“Nos lares está tudo negativo”, referiu Luís Machado.

Na próxima semana, serão realizados testes aos bombeiros das duas corporações do concelho, depois de se terem detetado três operacionais positivos em Santa Marta de Penaguião.

“Foi uma medida preventiva (…). Este rastreio veio estancar a possibilidade de, nos lares, haver uma situação que podia ser descontrolada”, explicou o autarca, que apontou a necessidade de “rapidamente serem resolvidas as situações”.

Santa Marta de Penaguião integra a lista dos 191 concelhos com risco elevado de transmissão da covid-19 e onde estão a ser aplicadas medidas mais restritivas, como o recolher obrigatório.

Luís Machado referiu que se vai reforçar a sensibilização no concelho e apelou à população para que se proteja.

Na quinta-feira o concelho de Santa Marta de Penaguião contabilizava 29 casos positivos e 69 pessoas em isolamento.

Portugal contabiliza pelo menos 3.181 mortos associados à covid-19 em 198.011 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).