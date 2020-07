Numa apresentação dos resultados do estudo-piloto, realizado entre 23 de maio e 04 de julho em Almeirim (Santarém), André Peralta Santos, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade de Lisboa, afirmou que se verificou a existência de mais pessoas expostas ao SARS-Cov-2 do que o inicialmente esperado, ao contrário do que sucedeu com os profissionais de primeira linha, com apenas 1% dos 200 testados a apresentar anticorpos.

Para o investigador, entre as mensagens a retirar do estudo, que envolveu um total de 553 pessoas, há a de que os profissionais de primeira linha, mais expostos, adotam boas medidas de proteção e revelam maior sensibilidade ao risco e que as pessoas com sintomas ligeiros não procuram os serviços de saúde, o que dificulta o controlo das cadeias de transmissão.

Por outro lado, uma em cada três pessoas testadas foram assintomáticas e as pessoas em vigilância ativa, mesmo com um teste PCR (rápido) negativo, podem ter estado expostas ao vírus.

Além da aplicação do teste desenvolvido pelo consórcio serology4COVID a uma amostra aleatória da população (270 pessoas, 1,16% da população do concelho) e aos profissionais (de saúde, bombeiros e funcionários municipais), foram testadas 83 pessoas que tiveram a doença (12) ou estiveram em contacto direto com casos positivos (vigilância ativa), 15,2% das quais apresentaram anticorpos.