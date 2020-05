Segundo a agência Efe, após o aumento recorde de mortes nas últimas 24 horas (a anterior referência ocorreu em 22 de maio, com 150 em um dia), o país regista nas estatísticas um total de 3.541 mortos.

Desde o dia 19 de maio que não há menos de 100 mortes por dia na Rússia, que detetou o primeiro caso de infeção por coronavírus no primeiro dia do mês de março.

Governo francês desaconselha viagens de férias fora do país no verão

A ministra francesa da Transição Ecológica, Elisabeth Borne, aconselhou hoje os cidadãos a não irem de férias para fora de França neste verão, face às restrições que poderão encontrar no estrangeiro devido à pandemia da covid-19.

“As fronteiras com o espaço Schengen (de livre circulação europeia) vão continuar a ser fortemente controladas. Apelamos vivamente aos franceses a não considerarem as férias no estrangeiro", afirmou a governante, em declarações à France Inter, instando ainda a população a avançar com reservas para os meses de julho e agosto, uma vez que as decisões em relação a junho sobre as restrições ainda em vigor só vão ser tomadas “na próxima semana”.

Elisabeth Borne foi também confrontada com a posição adotada pelo governo espanhol, que anunciou esta semana a abertura de fronteiras a turistas de todo o continente europeu, mas reiterou a orientação anteriormente manifestada e deixou mesmo um reparo à decisão do executivo liderado por Pedro Sánchez.

“[Não é possível] atualmente recomendar aos franceses que reservem férias em Espanha. É uma opção que Espanha tomou, enquanto o país adotou regras para as pessoas que chegam de avião, o que é contraditório”, observou a ministra francesa.

França é o quinto país do mundo mais atingido em termos de óbitos relacionados com o novo coronavírus, atrás de Estados Unidos (97.087), Reino Unido (36.793), Itália (32.785) e Espanha (28.752), tendo já registado 28.332 mortes em mais de 182 mil casos de infeção desde o início da pandemia.

Portugal regista hoje 1.316 mortes relacionadas com a covid-19, mais 14 do que no sábado, e 30.623 infetados, mais 152, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

Em comparação com os dados de sábado, em que se registavam 1.302 mortos, hoje verificou-se um aumento de óbitos de 1%.

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (30.623), os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) revelam que há mais 152 casos do que n0 sábado (30.471), representando uma subida de 0,5%.

Desde o dia 01 de janeiro, registaram-se 309.966 casos suspeitos, dos quais 2.115 aguardam resultado dos testes.

Há 277.228 casos em que o resultado dos testes foi negativo, refere a DGS, adiantando que o número de doentes recuperados subiu para 17.549 (mais 9.844 / +128%).