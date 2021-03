Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, o Comando Distrital da PSP em Castelo Branco refere que durante as ações de fiscalização foram controladas e fiscalizadas 381 viaturas e interpelados na via pública 83 cidadãos.

Durante a realização destas ações, os agentes da PSP registaram um total de 47 infrações, das quais resultaram 22 autos de notícia por violação do dever geral de recolhimento domiciliário e 21 por incumprimento das regras de consumo de bebidas alcoólicas.

Foram ainda detetadas uma infração por inobservância da proibição de consumo de refeições ou produtos à porta do estabelecimento ou nas suas imediações, duas por incumprimento do uso de máscara ou viseira e uma por inobservância da proibição de consumo de refeições ou produtos à porta do estabelecimento ou nas suas imediações.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.792.586 mortos no mundo, resultantes de mais de 127 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.845 pessoas dos 821.104 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.