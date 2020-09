Rui Rio reuniu-se ao final da manhã com a administração do Centro Hospitalar de São João, no Porto, onde o espaço físico do serviço de urgência vai duplicar para acautelar uma eventual segunda vaga de COVID-19. Em simultâneo, adiantou o social-democrata, aquela unidade hospitalar está a trabalhar numa estratégia de recuperação das listas de espera.

"Quis visitar um hospital que está a fazer bem aquilo que tem de ser feito para provar a todos os demais e, em parte ao próprio Ministério da Saúde, que é possível que o país se prepare para novembro", afirmou.

O social-democrata considerou desejável que em novembro o país esteja preparado para "aquilo que possa ser o momento mais pesado da pandemia", até porque, sublinhou, não se podem repetir as falhas "naturais" cometidas em março e abril quando não havia conhecimento e todos foram "apanhados de surpresa".

No caso do Centro Hospitalar de São João, Rio adiantou que está a ser assegurada formação a médicos e enfermeiros para que possam trabalhar com os ventiladores, reforçando o número de profissionais que sabem manusear o equipamento.

A administração queixa-se, contudo, do mau funcionamento dos cuidados de saúde primários, que acaba por levar "sem necessidade" os utentes a recorrer aos hospitais.