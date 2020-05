Iniciada às 15:00 de Bruxelas (14:00 em Lisboa), a conferência, que fixou como objetivo um montante de 7,5 mil milhões de euros, já tinha recolhido duas horas depois, 5,4 mil milhões em compromissos de doações, de acordo com os dados que a Comissão Europeia vai atualizado na página de Internet especialmente criada para o efeito, e que já inclui a contribuição portuguesa, pública e privada, de 10 milhões de euros, hoje anunciada pelo primeiro-ministro, António Costa.

Num evento por videoconferência realizado a partir da sede da Comissão Europeia, em Bruxelas, a presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, assumiu o papel de apresentadora do evento, e foi dando a palavra, em direto, a diversos líderes, e apresentando mensagens gravadas por outros, entre os quais António Costa, tendo sido transmitidas imagens da cerimónia hoje realizada na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

No início da sua intervenção, perante uma plateia com alguns dos maiores empresários e banqueiros nacionais, António Costa agradeceu a resposta ao seu apelo para haver uma participação relevante de Portugal na conferência de doadores desta tarde, anunciando o contributo de 10 milhões de euros, “em nome dos 10 milhões de portugueses”, no “esforço europeu para a resposta global no combate à covid-19".

Numa iniciativa marcada pela ausência dos Estados Unidos, além dos contributos da generalidade dos países europeus, registam-se doações do Canadá (551 milhões de euros), Japão (762 milhões), Arábia Saudita (457 milhões) e Austrália (200 milhões), entre outros.