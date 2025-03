O hub criativo 60+ A Avó Veio Trabalhar, entidade que promove o envelhecimento ativo e a participação cívica dos mais velhos, lançou uma campanha de angariação de fundos para levar três das suas Avós ao Japão. “Esta iniciativa surge no seguimento de um convite feito por Embaixada Portuguesa em Tóquio, e seria também uma forma de dar continuidade a uma missão abraçada pelos fundadores, Ângelo Campota e Susana António, aquando do 10.º aniversário do projeto: realizar o sonho das avós que têm dado vida a este projeto, com o apoio de parceiros e da comunidade”, informa a equipa d’A Avó Veio Trabalhar.

O objetivo desta viagem não é apenas realizar um sonho partilhado. “A Avó quer proporcionar à Teresa (80 anos), à Elisa (76 anos) e à Dinora (74 anos) experiências criativas na área do bordado, encontros com locais para sessões de partilha de saberes e conhecimento, participação numa conferência de imprensa da Embaixada Portuguesa e ainda a oportunidade única de participarem num anúncio para uma cadeia de hotéis, no qual a jovialidade das três será protagonista”, continua a mesma fonte.

“A Teresa, a Elisa e a Dinora são três mulheres que personificam, na perfeição, aquilo a que se resume a nossa missão”, afirma Ângelo Campota, psicólogo de formação e cofundador d’A Avó Veio Trabalhar. “As três são enérgicas, curiosas, inconformadas até, e simbolizam aquilo que, para nós, pode e deve ser o envelhecimento ativo, alicerçado por uma comunidade. À medida que o ritmo de vida da nossa sociedade aumentou e que a tecnologia foi avançando, os nossos hábitos alteraram-se também - passámos a privilegiar o espaço privado em detrimento do espaço público. As pessoas mais velhas, que cresceram programadas para um modo de relacionamento muito dependente do convívio e da atividade em espaço público, foram ficando cada vez mais isoladas em suas casas, o que, comprovadamente, acaba por ser danoso para a sua saúde física e mental”, complementa.

O psicólogo acrescenta que “queríamos começar a combater o isolamento quando fundámos o projeto, evitando a dinâmica habitual de um comum centro de dia, que não somos. Somos - isso sim - um hub criativo, e ficamos felizes por, hoje, não só estarmos em vários pontos do País, a abrir portas a atividades desafiantes para estas gerações, que ajudam estas pessoas a desmistificar o peso e os preconceitos em torno da idade, mas também por conseguirmos realizar alguns dos seus sonhos. Esta viagem ao Japão seria mais uma grande conquista, acima de tudo, pela felicidade que vamos proporcionar a estas três pessoas, que tanto merecem”.

A campanha, intitulada "A Avó vai ao Japão, só lhe falta o avião", pretende angariar 10.000€ até ao dia 21 de abril de 2025. Ao contribuir, habilita-se a receber recompensas exclusivas, tais como: Doação de 15€: Uma pregadeira bordada à mão. Doação de 50€: Um coração bordado pelas avós. Doação de 100€: Um workshop exclusivo. Doação de 500€: Uma fotografia bordada inspirada na viagem ao Japão.

Para doar e/ou obter mais informações, há que visitar o site da angariação ou contactar a A Avó Veio Trabalhar para hello@fermenta.org.