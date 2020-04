“Como expectável, as ARS Norte e Lisboa e Vale do Tejo concentravam o maior volume de episódios ao longo da série, e apresentaram grandes reduções em valores absolutos em março de 2020”, enquanto a ARS Alentejo apresentou “a menor redução percentual do número de episódios sendo concomitantemente a região do país onde houve menos casos confirmados de covid-19” em Portugal.

Entre os efeitos positivos, o estudo realça “a redução de urgências de cor verde”, contribuindo para a redução das “urgências inadequada” em Portugal, “o país onde se utiliza mais a urgência/emergência hospitalar ‘per capita’ no espaço da OCDE”.

Contudo, alerta, “a redução de urgências de cor amarela poderá não só ter um impacto direto na não resolução dos atuais problemas que deixaram de ser expressos em procura, como no adiar de situações que se tornarão mais graves no futuro”.

“O possível adiamento da procura expressa poderá provocar um impacto direto na saúde dos indivíduos e um aumento do ‘stock’ de doença que terá de ser atendido numa forma mais grave e diferida”, sustentam.

Os investigadores ressalvam que este estudo é realizado durante o decurso da pandemia e apresenta algumas limitações decorrentes desta situação, como a falta de informação sobre as características da utilização destes serviços.

Portugal regista hoje 246 mortes associadas à covid-19, mais 37 do que na quinta-feira, e 9.886 infetados (mais 852), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

