Em comunicado divulgado na quarta-feira, a Ordem dos Médicos responsabilizou o presidente da ARS Alentejo pelos 162 casos de COVID-19 resultantes do surto no lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva, acusação à qual José Robalo respondeu lembrando que foi “aberto inquérito sobre os acontecimentos” pela Procuradoria-Geral da República e pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, que “são as entidades competentes para investigar os factos”.

“Toda a pertinência e dúvidas quanto às decisões que foram assumidas pelas entidades intervenientes neste processo serão devidamente esclarecidas, pelo que, nestas circunstâncias, nada temos a acrescentar”, concluiu o presidente da ARS Alentejo numa resposta escrita às questões colocadas pela agência Lusa.

Em comunicado divulgado na quarta-feira, o bastonário dos médicos, Miguel Guimarães, considerou "inaceitável" o sucedido na localidade alentejana, defendendo que a pronúncia da ARS do Alentejo sobre o relatório da comissão de inquérito da Ordem acerca do Lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS) - conhecido em 06 de agosto e que apontou para o incumprimento das orientações da Direção-Geral da Saúde - não contestou as conclusões da auditoria.

A OM reiterou "as precárias condições do lar" e a insuficiência de recursos humanos, alegando ainda que "a definição de circuitos de limpos e sujos foi feita apenas nove dias após o primeiro caso confirmado", que "o rastreio demorou cerca de três dias" e que "a decisão de transferir todos os infetados para um 'alojamento sanitaìrio' no pavilhão só ocorreu mais de duas semanas depois do início do surto", quando já existiam oito mortos e 138 casos.