“O Governo decidiu hoje que todas as escolas públicas devem fechar durante as próximas quatro semanas”, afirmou Ramaphosa num discurso transmitido pelas televisões sul-africanas e citado pela agência France-Presse.

O chefe de Estado apontou que “a tempestade do coronavírus, efetivamente, chegou” à África do Sul, assinalando que o país é o quinto com mais casos no mundo, com 408.052 infeções registadas desde o início da pandemia.

A África do Sul é um dos 20 países com mais mortes causadas pela doença provocada pelo novo coronavírus, com 6.093 vítimas mortais.

“Devemos fazer tudo ao nosso alcance para minimizar” a propagação da doença, acrescentou o chefe de Estado sul-africano, ao justificar este novo encerramento das escolas públicas.