Sem casos oficiais no início do mês, as primeiras duas infeções com o novo coronavírus foram divulgadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS) em 02 de março, faz na próxima segunda-feira três semanas.

A primeira semana do mês não teve grandes aumentos de novos casos, registando-se mais dois no dia 03, outros dois no dia 04, três no dia 05, quatro no dia 06 e depois oito novos casos no sábado e nove novos casos no domingo. Contas feitas a semana fechava com 30 casos confirmados.

E se a semana passada até começou como terminara a primeira, com nove novos casos, e apenas dois na terça-feira, acabaria no domingo com 215 novos casos, um aumento de 185 casos numa semana. Para tal contribuíram os números registados a partir do meio da semana passada: na quarta-feira a DGS dava conta de 18 novos casos, na quinta 19, na sexta 34, no sábado 57 e no domingo 76.

Esta semana começou com um ligeiro aumento na segunda-feira, 86 casos, e a partir daí ultrapassou-se a barreira dos 100 novos casos por dia, ultrapassando-se hoje outra barreira, a das duas centenas de novos casos num só dia.

Os números da DGS indicam que na terça-feira se registaram 117 novos casos, na quarta-feira 194, na quinta houve um decréscimo e só se registaram 143 novos casos, e hoje chegou-se aos 235 novos casos num só dia.

Há três semanas não havia casos registados em Portugal e os primeiros casos foram detetados no norte do país, com ligações epidemiológicas ao estrangeiro e depois também um caso em Lisboa. Em 04 de março havia três casos no Porto, um em Coimbra e dois em Lisboa.

Há precisamente duas semanas, em 06 de março, Portugal tinha 13 infeções, oito no Porto, uma em Coimbra e quatro em Lisboa. Hoje há 1.020 casos, dos quais 506 no Porto, 361 em Lisboa, 106 em Coimbra, 29 em Faro, três nos Açores, dois em Évora e um na Madeira.

A estes números junta-se agora a contagem de vítimas mortais, a primeira na passada terça-feira, outra no dia seguinte, quarta-feira, outra na quinta e hoje mais três, o que eleva para seis o número de mortes. Segundo a DGS, duas na região centro, duas na região de Lisboa e Vale do Tejo, uma na região norte e outra na região do Algarve.

É a seguinte a evolução da pandemia em Portugal:

02 de março – 02 casos total 02

03 de março – 02 casos total 04

04 de março – 02 casos total 06

05 de março – 03 casos total 09

06 de março – 04 casos total 13

07 de março – 08 casos total 21

08 de março – 09 casos total 30

09 de março – 09 casos total 39

10 de março – 02 casos total 41

11 de março – 18 casos total 59

12 de março – 19 casos total 78

13 de março – 34 casos total 112

14 de março – 57 casos total 169

15 de março – 76 casos total 245

16 de março - 86 casos total 331

17 de março – 117 casos total 448 01 morte total 01 morte

18 de março – 194 casos total 642 01 morte total 02 mortes

19 de março – 143 casos total 785 01 morte total 03 mortes

20 de março – 235 casos total 1.020 03 mortes total 06 mortes

