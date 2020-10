COVID-19. Portugal regista mais 13 mortos e 2.153 infetados

De acordo com o último boletim, hoje divulgado, desde o início da pandemia Portugal contabilizou 98.055 casos confirmados e 2.162 óbitos.

Em vigilância, permanecem 52.543 contactos, mais 759 do que nos dados revelados na sexta-feira.

Os dados hoje divulgados revelam ainda mais 1.853 casos recuperados, perfazendo um total de 57.919.

Portugal conta com 37.974 casos ativos, mais 287 do que na sexta-feira.

Por região, o Norte concentra 38.281 casos confirmados, uma subida de 1.124 casos face a sexta-feira, e 950 mortes, mais seis do que no dia anterior.

Lisboa e Vale do Tejo, por seu turno, têm 47.027 casos confirmados, mais 781 do que no dia anterior, e mais cinco óbitos, totalizando 871.

Já o Centro regista mais 149 casos confirmados para 7.983 e as mortes permanecem inalteradas em 277.

O Alentejo contabiliza 1.956 casos confirmados, o equivalente a uma subida de 42 casos em comparação com sexta-feira, e 27 óbitos, mais um.

A região do Algarve tem hoje notificados 2.171 casos, o que se traduz num aumento de 47 casos, e 22 óbitos, mais um do que no dia anterior.

A Madeira continua sem registar óbitos e apresenta mais três casos confirmados, totalizando 320, enquanto os Açores adicionaram mais sete casos, contabilizando 317, e o número de mortos não sofreu alterações, continuando assim em 15.

Por sua vez, em internamento estão 1.014 pessoas, menos uma do que na sexta-feira.

Nas unidades de cuidados intensivos estão internados 148 doentes, mais quatro face ao dia anterior.

Do total de casos confirmados, 53.433 são mulheres e 44.622 homens.

O novo coronavírus já causou, em Portugal, a morte de 1.087 homens e 1.075 mulheres.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais 39,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.