De acordo com o boletim da DGS sobre a situação epidemiológica, desde o início da pandemia até hoje registaram-se 53.783 casos de infeção confirmados e 1.772 mortes.

A região de Lisboa e Vale do Tejo totaliza hoje 27.794 casos de covid-19, mais 149 do que no dia anterior.

As duas mortes registadas foram também nesta região.

Nas últimas 24 horas recuperaram da doença 197 pessoas, 348 pessoas estão internadas (menos 10 em relação a quinta-feira), das quais 41 em unidades de cuidados intensivos, mais dois relativamente ao dia anterior.

Na região norte foram notificados mais 52 casos totalizando agora 19.353, a região Centro tem 4.568 casos confirmados, mais oito em relação a quinta-feira, o Algarve contabiliza 957 casos, mais onze, e o Alentejo tem 799 casos, mais treze casos.

A Madeira aumentou o número de casos para 128, mais dois que no dia anterior, e nenhuma morte, e os Açores não registou mais qualquer caso, totalizando 184 situações de infeção e mantém o número de óbitos (15).

A região Norte continua a registar o maior número de mortes (838), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (627), o Centro (253), Alentejo (22), Algarve (17) e Açores (15).

A maior parte dos casos de infeção são mulheres (29.690), contra os 24.093 homens que contrariam a doença e, em termos gerais, há mais infetados na faixa etária entre 40 e 49 anos (8.865), seguindo-se a faixa entre 30 e 39 anos, que contabiliza hoje 8.803 casos.

A faixa etária entre os 20 e os 29 anos totaliza desde o início da pandemia 8.307 casos, enquanto na faixa dos 50 aos 59 anos, os casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2 situa-se nos 8.073.

Com mais de 80 anos, tiveram infeções confirmadas 6.059 pessoas, enquanto 5.3364 pessoas entre os 60 e os 69 anos adoeceram.

A covid-19 já afetou em Portugal 1.986 crianças até aos 9 anos e 2.533 entre os 10 e os 19 anos.

Os dados indicam ainda que, do total das vítimas mortais, 891 são homens e 881 são mulheres.

Por faixas etárias, o maior número de óbitos concentra-se nas pessoas com mais de 80 anos (1.184), seguidas das que tinham entre 70 e 79 anos (347), entre 60 e 69 anos (158) e entre 50 e 59 anos (57).

Há ainda 20 mortos registados entre os 40 e 49 anos, quatro entre os 30 e 39 e dois entre os 20 e 29 anos.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 36.345 pessoas e aguardam resultado laboratorial 1.298 pessoas, mais 50 do que no dia anterior.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 754 mil mortos e infetou quase 21 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.