“A nossa esperança é que possamos voltar ao regime presencial pleno”, afirmou, à margem da apresentação do laboratório associado, estatuto reconhecido aos centros de investigação do politécnico que vai reforçar o financiamento e quadros nesta área.

Orlando Rodrigues ressalvou que as decisões estão dependentes do plano de desconfinamento que vier a ser decidido pelo Governo mas, se o regime presencial pleno não for possível, a solução será voltar ao sistema híbrido, com parte das aulas online e presenciais, que vigorava antes do confinamento.

Desde o confinamento e encerramento das escolas que as aulas estão a funcionar em regime não presencial, altura em que a direção tomou a decisão de manter este regime até 05 de abril, depois da Páscoa.

O Conselho de Ministros irá decidir a apresentar, na quinta-feira, o plano de desconfinamento imposto para contenção da pandemia covid-19.