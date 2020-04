“Um homem de 39 anos foi detido em Singapura por suspeita de envolvimento em crimes de lavagem de dinheiro através de esquemas comerciais por e-mail relacionados com a covid-19”, informa a polícia europeia em comunicado.

Segundo a Europol, o suspeito “usurpava a identidade de uma empresa legítima e anunciava a rápida entrega de máscaras de proteção FFP2 e de desinfetantes para as mãos”, num esquema que terá lesado uma farmacêutica europeia em mais de seis milhões de euros.

Sem precisar, a Europol refere na nota de imprensa que “um Estado-membro europeu informou que uma das suas empresas farmacêuticas havia sido lesada em 6,64 milhões de euros por esse indivíduo”, já que, depois de esta companhia ter feito uma transferência neste valor para um banco em Singapura, “o fornecedor mostrou-se incontactável” e os materiais nunca apareceram.

Após a denúncia, a Europol entrou em contacto com as autoridades singapurenses para bloquear o pagamento e para deter o suspeito que iria receber a verba, o que se concretizou no final de março.