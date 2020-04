“As zonas onde o estado de emergência deve ser aplicado serão alargadas das atuais sete prefeituras [regiões administrativas] à totalidade das prefeituras”, disse Shinzo Abe ao início da noite durante uma reunião de especialistas médicos consagrada à pandemia da covid-19.

Na semana passada, Abe tinha declarado o estado de emergência até 06 de maio para sete das 47 regiões do país, incluindo Tóquio e a sua grande cintura metropolitana e na região de Osaka, a grande cidade do oeste do país.

Este dispositivo, com duração prevista de um mês, não implica o confinamento obrigatório, mas permite que as autoridades regionais recomendem aos habitantes que restrinjam as suas deslocações ao máximo e sugiram o encerramento temporário de diversas atividades comerciais.

Não está prevista qualquer sanção para os recalcitrantes.

Outras prefeituras do país, incluindo Aichi (centro), e Kyoto (oeste) tinham, entretanto, solicitado a sua inclusão no dispositivo do estado de emergência.