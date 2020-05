“As províncias do Khorassan-é-Razavi, do Azerbaijão Ocidental e Oriental, do Lorestan, do Kurdistan, de Kermanshah, de Hormozgan e de Mazandaran também estão numa situação crítica”, adiantou o porta-voz.

Alguns especialistas estrangeiros e vários responsáveis iranianos consideram que os números do governo são largamente subestimados.

De acordo com um balanço da agência France Presse, mais de 360.000 pessoas já morreram e mais de 5,8 milhões foram infetadas em todo o mundo pelo novo coronavírus detetado no final de dezembro em Wuhan, uma cidade no centro da China.

Mais de 2,3 milhões foram considerados curados da doença covid-19.