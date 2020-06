No final de uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o líder comunista disse que o partido “acompanha” os esforços decididos na reunião entre o primeiro-ministro, António Costa, e cinco autarcas da AML.

“Existe a necessidade de avaliar a situação e ir para o terreno, perseguir os focos, e simultaneamente resolver o problema dos transportes públicos”, defendeu Jerónimo de Sousa, considerando esta última medida fundamental, já que a maioria das populações afetadas têm de se deslocar para o trabalho desta forma.

Quanto às medidas que entraram hoje em vigor na AML, que passam por exemplo pela proibição de ajuntamentos superiores a dez pessoas ou o encerramento de todos os estabelecimentos (exceto restaurantes) a partir das 20:00, o PCP não se oporá.

“Estas medidas encontradas ontem, enfim, não estamos contra”, afirmou, insistindo na importância de “perseguir” os focos e reforçar as unidades de saúde pública e dizendo não considerar necessário qualquer cerca sanitária na região.

No final de uma audiência de cerca de hora e meia, em que esteve acompanhado PELO líder parlamentar do PCP João Oliveira, o secretário-geral comunista salientou a preocupação do partido com as consequências da pandemia na vida de “centenas de milhares ou mesmo milhões de portugueses”.