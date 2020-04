"Todos os passageiros do voo estão a ser contactados dentro do tempo previsto", adiantou a fonte.

O porta-voz do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) timorense disse hoje que uma professora portuguesa que leciona em Timor-Leste e que chegou a Portugal no dia 04 de abril está infetada com a covid-19.

“O nosso país amigo, Portugal, informou-nos que uma professora no grupo de portugueses que saiu de Timor-Leste em 04 de abril para Portugal (...) fez teste com resultado positivo” no dia 06 de abril, afirmou Rui Araújo.

De acordo com o porta-voz, a “professora está a ser apoiada pelas autoridades de saúde de Portugal, e partilhou a informação por canais diplomáticos, para identificar contactos que teve em Timor-Leste”.

Equipas de saúde timorenses realizaram já testes a quatro professores, colegas da docente infetada e a um motorista, segundo fontes do Ministério da Saúde timorense.

“A equipa de vigilância epidemiológica está a fazer acompanhamento e a monitorizar esses contactos e tomou as medidas, incluindo laboratoriais, necessárias”, considerou.