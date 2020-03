“Neste momento esse passageiro português, que não está em Lisboa, vai ser novamente testado para termos uma segunda amostra”, disse Graça Freitas, afirmando que ele “está bem”, assim como os restantes passageiros que desembarcaram.

“Não têm a sintomatologia, estão bem de saúde”, afirmou a diretora-geral da Saúde na conferência de imprensa diária de atualização de informação relativa à infeção pelo novo coronavírus, na qual esteve presente o secretário de Estado da Saúde, António Sales.

Graça Freitas explicou que, se a nova amostra for positiva, as autoridades de saúde têm um plano em relação a este navio proveniente do Brasil.

“Pelo princípio da precaução em saúde pública (…) de ontem [domingo] para hoje, foram tomadas medidas de isolamento dentro daquele barco”, adiantou.

Segundo Graça Freitas, as autoridades de saúde estiveram em contacto com as autoridades competentes do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), com as autoridades competentes do Porto, com o armador e com o navio.

“O navio tem um plano de contingência” e por precaução, foram determinadas medidas de isolamento dentro do barco. “À data esse é o estado do navio”.