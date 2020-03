Os eurodeputados irão debater por videoconferência com o Conselho e a Comissão as medidas que a União Europeia (UE) está a tomar para responder de forma coordenada e eficaz ao surto provocado pelo novo coronavírus, com início marcado para as 10:30 (09:30 em Lisboa).

As medidas propostas pelo executivo comunitário têm que ser aprovadas pelo PE, tendo este acelerado o seu processo de aprovação e adotado regras temporárias para a votação à distância, de modo a permitir a aprovação destas medidas urgentes.

Os eurodeputados deverão, assim, aprovar a mobilização de 37 mil milhões de euros de investimento público europeu nos Estados-membros para ajudar os cidadãos e as empresas a enfrentar a nova crise e votar uma proposta legislativa que alarga o âmbito de aplicação do Fundo de Solidariedade da UE a fim de incluir as emergências de saúde pública.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou perto de 450 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 20.000.