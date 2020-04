Alexandre Fonseca faz um balanço positivo da capacidade de resposta no grupo no período de estado de emergência, embora esteja "preocupado com o impacto que todo este confinamento e todas estas questões trouxeram também para o setor das telecomunicações", vendo com "bons olhos" a reabertura gradual da economia.

As telecomunicações não são um setor imune à crise e a empresa, que já investiu "mais de uma dezena de milhões de euros" no reforço das redes neste período, prevê um "impacto grande" nas receitas.

"Desde o início que a nossa preocupação foi sempre muito direcionada para os nossos colaboradores, temos conseguido manter a operação em funcionamento com cerca de 5.500 a 6.000 pessoas diariamente em teletrabalho", começou por dizer o presidente executivo da Altice Portugal, referindo tratar-se de "uma operação gigantesca".

Disse também que o número de colaboradores afetados diretamente pela covid-10 é "reduzido, o que demonstra que as medidas de confinamento foram tomadas em tempo e foram respeitadas".

A Altice Portugal tem "mais de 1.000 pessoas" que trabalham no terreno diariamente, desde técnicos que vão a casa dos clientes, aos que tratam de avarias na rede, como ainda mais de 60 lojas abertas no país, ou seja, das cerca de mais de 230, "três quartos das lojas estão fechadas".