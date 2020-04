"No dia 20 de março, muito antes de qualquer comentário da Anacom, os CEO [presidentes executivos] dos três operadores, sob a égide da Apritel [associação do setor]" informaram o Governo que não iriam promover a desligamentos de serviços a clientes que não fossem capazes de pagar neste período de crise, "antes do decreto-lei do Governo", apontou.

Além disso "desde a primeira metade de março" que a Altice tem "estado em permanente contacto com o Governo" em grupos de trabalho, que "têm sido eficazes", salientou.

"Temos mostrado uma total colaboração e chegado a consensos entre Governo e operadores", rematou.