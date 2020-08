De acordo com os dados recolhidos pela agência francesa de notícias, até às 11:00 de hoje (hora de Lisboa), já morreram pelo menos 826.512 pessoas e há mais de 24.229.710 infetados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019, na cidade chinesa de Wuhan.

Pelo menos 15.578.100 casos foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

A AFP adverte que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total real de infeções, já que alguns países estão a testar apenas casos graves, outros usam o teste como uma prioridade para rastreamento e muitos países pobres têm apenas capacidade limitada de rastreamento.

Nas últimas 24 horas foram registadas 6.344 novas mortes e 268.230 novos casos em todo o mundo. Os países que registaram o maior número de novas mortes nos seus balanços são Estados Unidos (1.249), o Brasil (1.085) e Índia (1.023).

Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 179.743 óbitos e 5.823.685 casos, de acordo com um balanço da Universidade Johns Hopkins. Pelo menos 2.084.465 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 117.665 mortes e 3.717.156 casos, o México com 62.076 mortes (573.888 casos), a Índia com 60.472 mortes (3.310.234 casos) e o Reino Unido com 41.449 mortes (328.846 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 85.004 casos (oito novos entre quarta-feira e hoje), incluindo 4.634 mortes (nenhuma nova) e 80.046 recuperações.