A Entidade das Nações Unidas para Igualdade de Género e Empoderamento das Mulheres e parceiros vão disponibilizar 13 mil máscaras para mulheres vulneráveis na cidade de Maputo, no âmbito do combate à propagação da covid-19. anunciaram hoje em comunicado.

"Esta a forma de contribuir para que estas mulheres continuem suas atividades económicas, que garantem o seu sustento e de suas famílias", lê-se no comunicado enviado à comunicação social.

Além da entidade da ONU, a doação conta com o apoio do Banco Comercial e de Investimentos (BCI), bem como o Conselho Autárquico de Maputo.

"As mulheres, para além de constituírem a maioria na linha da frente, na resposta à pandemia através dos cuidados de saúde, seriam as principais afetadas com encargos a dobrar em casa, perda de fontes de renda por serem a o grupo maioritário no setor informal entre outros", acrescenta.

Segundo dados da entidade da ONU, na cidade de Maputo 62,7 % das pessoas, entre as quais 40% do sexo feminino, reportaram a redução na fonte de renda, como resultado da restrições impostas pela covid-19 e da perda de emprego.

Moçambique, que viveu em estado de emergência durante os últimos quatro meses, registou um total de 1.808 casos de covid-19 e 11 mortos.

Numa comunicação à nação no último dia do estado de emergência (quarta-feira), que foi por três vezes consecutivas prorrogado - o máximo previsto pela Constituição - o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, pediu que as restrições face à covid-19 continuem a ser cumpridas.

As restrições incluem limitações quanto a ajuntamentos, interdição de eventos e espaço de diversão e obrigatoriedade de uso de máscaras.