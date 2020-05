O chefe da ONU afirmou que “o sentimento contra estrangeiros aumentou ‘online’ e nas ruas, as teorias de conspiração antissemitas espalharam-se, e ocorreram ataques contra muçulmanos relacionados com a covid-19″.

Guterres sublinhou que migrantes e refugiados “foram difamados como fonte do vírus, e depois negaram-lhes acesso a tratamento médico”.

“Com os idosos entre os mais vulneráveis, surgiram ‘memes’ [imagens virais] desprezíveis, sugerindo que eles também são os mais descartáveis”, alertou. “E jornalistas, denunciantes, profissionais de saúde, trabalhadores humanitários e defensores dos direitos humanos estão a ser alvejados simplesmente por fazerem seu trabalho”, acrescentou.

Guterres apelou a “um esforço total para acabar globalmente com o discurso de ódio”.

O secretário-geral exortou os líderes políticos a expressarem solidariedade com todas as pessoas, as instituições de ensino a concentrarem-se na “alfabetização digital”, num momento em que “os extremistas procuram garantir audiências prisioneiras e potencialmente desesperadas”.