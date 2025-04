Gwyneth Paltrow fez questão de mostrar publicamente o seu apoio à filha, Apple, de 20 anos, após a jovem ter feito uma sessão fotográfica para a Interview Magazine.

Esta quinta-feira, dia 3 de abril, a atriz, de 52 anos, reagiu com emojis a uma publicação que a revista fez no Instagram, onde partilham fotos da sessão com Apple. Veja abaixo.

© Instagram_interviewmag

Na entrevista, Apple falou sobre os estudos na faculdade, estando na área de direito, mas a pensar tirar um "curso de teatro".

