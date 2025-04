O evento de estreia, intitulado “Vinhos de Influência Atlântica”, realiza-se em parceria com os Vinhos Infinitude da Quinta da Azenha (Sintra) e a cooperativa Ilha do Pico Coop (Açores). Esta iniciativa promete levar os participantes numa viagem sensorial para explorar como a proximidade ao oceano Atlântico influencia os aromas e sabores dos vinhos destas duas regiões vinícolas.

Os especialistas Paulo Antunes (Brand Manager dos Vinhos Infinitude) e Luis Mota Veiga (Brand Manager dos Vinhos da Pico Wines) irão conduzir a sessão, partilhando curiosidades sobre as castas e as características dos vinhos apresentados. Os participantes terão a oportunidade de degustar seis vinhos (três de cada região), num ambiente intimista no bar Sabinas, localizado no primeiro piso do Palácio Chiado.

O workshop no Palácio Chiado (Rua do Alecrim, n.º 70) decorre num tom informal, com início às 17h00 e duração aproximada de duas horas. As inscrições estão limitadas a 20 participantes, com um custo de 15€ por pessoa, valor que poderá ser descontado na compra de uma das garrafas incluídas na prova.

As inscrições já estão abertas, e os interessados podem garantir o seu lugar através do contacto 210 101 184 ou pelo e-mail geral@palaciochiado.pt