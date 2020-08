“Estamos em diálogo com as autoridades russas para conhecer melhor a sua vacina candidata e já solicitamos os dados sobre a eficácia e segurança”, disse hoje a cientista-chefe da OMS, Soumya Swaminathan em conferência de imprensa.

“Sabemos que já passaram por alguns testes preliminares em humanos e que estão para entrar na fase 3 (de ensaios clínicos), aquela que poderá realmente demonstrar a sua eficácia”, afirmou.

Depois de ter testado em animas e, posteriormente, em algumas centenas de pessoas para descartar possíveis efeitos secundários graves, naquelas que se designam, respetivamente, de fases 1 e 2 de ensaios para uma vacina, a fase 3 implica que a vacina seja testada, idealmente, em pelo menos 30 mil voluntários em zonas onde o vírus circule ativamente.

Nesta terceira fase, metade dos participantes são injetados com um agente placebo (neutro) e os restantes com a vacina, com o objetivo de validar a eficácia do medicamento comparando os resultados dos dois grupos.

“Esperamos discutir com as autoridades russas, analisar os dados disponíveis e discutir sobre os requisitos e estudos complementares e sobre os estudos que possam ser necessários”, explicou Soumya Swaminathan.

O diretor do Centro de Microbiologia e Epidemiologia Gamaleya, Alexandr Ginzburg, anunciou na semana passada que a vacinação voluntária em massa na Rússia contra a COVID-19 deveria arrancar em setembro.