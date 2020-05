"O que se passa hoje na região de Lisboa e Vale do Tejo deve ser ponderado e vai ser ponderado nas decisões do Governo nos próximos dias e próximas semanas, nomeadamente as que têm a ver com 01 de junho e depois, certamente", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, em resposta a questões dos jornalistas, no Infarmed, em Lisboa.

Para Marcelo Rebelo de Sousa, na reunião de hoje “reconheceu-se o que há uma especial atenção e preocupação quanto à região de Lisboa e Vale do Tejo”, onde o indicador do risco de transmissibilidade – o R – “é ligeiramente superior”, de 1,01, acima da média nacional, inferior a 1.

O R é o número médio de contágios causados por cada pessoa infetada.

Para Marcelo, “é patente a existência de focos e surtos, mas que estão a merecer atenção e preocupação” por parte das autoridades.

“Reconhece-se que há especial atenção e preocupação quando à região de Lisboa e Vale do Tejo, não apenas por causa do R, mas porque é patente a existência quanto ao número de infetados, de focos, parte deles já detetados e com acompanhamento das cadeias de transmissão”, acrescentou, e o que “merece a tal atenção e preocupação”.

Além dos motivos de preocupação em Lisboa, a que se referiu pelo menos por três vezes, Marcelo Rebelo de Sousa destacou “aspetos positivos”, com o R abaixo de 1 nas duas regiões autónomas, Alentejo, Algarve, Norte e Centro.