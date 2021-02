O Reino Unido, em confinamento quase total desde janeiro, tem conseguido conter o avanço da terceira vaga da pandemia, tendo hoje registado uma nova descida do número de mortos, com 621, e de infeções, com 13.308 casos.

Segundo o Ministério da Saúde britânico, entre sexta-feira e hoje ocorreram 1.741 internamentos por covid-19, o que representa menos 25,9% numa semana. Nos últimos sete dias, até hoje, o número de mortes também desceu 26,1% e as novas infeções 27,3%, em relação ao mesmo número de dias anteriores, indicam as estatísticas oficiais. O risco de transmissibilidade (Rt) estava na sexta-feira abaixo de 1 pela primeira vez desde julho, variando entre 0,7 e 0,9. Desde o início da pandemia, no início de 2020, o Reino Unido registou 116.908 mortes e quatro milhões de casos positivos de infeção pelo novo coronavírus. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, diz estar “otimista” de que no dia 22 poderá definir o caminho rumo ao desconfinamento, fixando a prioridade na reabertura das escolas, em 08 de março. O Governo espera ainda cumprir, já na segunda-feira, o objetivo de vacinar os quatro principais grupos vulneráveis da população, num total de cerca de 15 milhões de pessoas. A partir da próxima semana, os viajantes que chegarem ao Reino Unido de países com variantes contagiosas do novo coronavírus ficarão em quarentena profilática num hotel e sob supervisão. Todos os visitantes devem isolar-se, e fazer testes de diagnóstico antes e depois de chegar ao país, estando definidas multas e ou até detenções. A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 2.384.059 mortos no mundo, resultantes de mais de 108,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram