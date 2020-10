Segundo os dados revelados pela porta-voz do ministério, Sima Sadat Lari, a República Islâmica já registou mais de 513.000 casos, incluindo mais de 29.300 mortos, desde que foram anunciados em fevereiro os primeiros casos no país, com cerca de 83 milhões de habitantes. Mais de 414.800 pessoas foram consideradas curadas.

Enfrentando o pior surto da doença no Médio Oriente, o Irão tem atingido recordes no número de mortes diárias, embora o Governo continue a resistir a um confinamento total por temer os efeitos na economia, duramente atingida pelas sanções dos Estados Unidos.

O Governo anunciou hoje a proibição de viagens de e para cinco grandes cidades, incluindo a capital Teerão e a cidade sagrada de Mashhad, visando reduzir os riscos de propagação do vírus antes de um feriado religioso no sábado. O fim de semana no Irão é às quintas-feiras e sextas-feiras.

A polícia impedirá os veículos de entrarem quando as suas matrículas não corresponderem às das cidades em causa.

Muitos iranianos costumam viajar para Mashaad, a cerca de 900 quilómetros a nordeste de Teerão, para visitar o mausoléu do imã Reza, o local xiita mais sagrado do Irão.

A pandemia de covid-19, transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro na China, já provocou mais de um milhão e oitenta e um mil mortos e mais de 37,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito da agência France-Presse.