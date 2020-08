O Egito é o segundo país com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, contabilizando 96.590 infetados e 5.173 óbitos, seguindo-se a Argélia, que conta hoje com 39.649 casos e 1.366 vítimas mortais.

Entre os cinco países mais afetados, estão também a Nigéria, que regista 49.485 infetados e 977 óbitos, e o Sudão, com 12.410 casos e 803 vítimas mortais.

Entre os países africanos lusófonos, Cabo Verde lidera em número de casos (tem hoje 3.203 casos e 36 mortos), seguindo-se Moçambique (2.914 casos e 19 mortos), Guiné-Bissau (2.149 casos e 33 mortos), Angola (1.935 infetados e 88 mortos) e São Tomé e Príncipe (885 casos e 15 mortos).

A Guiné Equatorial, que integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), tem 4.821 infetados e 83 óbitos, um número que se mantém constante há várias semanas.

O primeiro caso de COVID-19 em África surgiu no Egito em 14 de fevereiro e a Nigéria foi o primeiro país da África Subsaariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.

A pandemia já provocou pelo menos 770.429 mortos e infetou mais de 21,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.