Em declarações à agência Lusa, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Évora, Rogério Santos, indicou que os dois homens da corporação fizeram testes na sexta-feira, com resultados positivos para o novo coronavírus, que provoca a covid-19.

Rogério Santos adiantou que os oito elementos da corporação que estão infetados, seis homens e duas mulheres, dos quais seis profissionais e dois voluntários, estão a cumprir quarentena nas respetivas residências, assim como as famílias, e têm todos "sintomas ligeiros".

De acordo com o responsável, a corporação alentejana está a prestar o serviço dentro da normalidade, com os elementos que tiveram resultado negativo, no teste para o coronavírus SARS-Cov-2.

Segundo o comandante, os elementos da corporação de Évora, num total de 65, estão a fazer testes de rastreio à covid-19, todas as semanas, à sexta-feira.

"Na nossa profissão, que é de risco, é possível acontecer uma situação destas", apesar de serem cumpridas "todas as medidas e recomendações da Direção-Geral da Saúde [DGS]", assinalou o comandante dos Bombeiros de Évora.

Rogério Santos salientou ainda que estão a ser feitas, com frequência, "desinfeções dos espaços e das ambulâncias".

O primeiro caso, revelou o responsável, foi o de um bombeiro da corporação que se sentiu doente e com sintomas compatíveis com a covid-19, tendo realizado um teste com resultado positivo.

Posteriormente, adiantou o comandante dos Bombeiros de Évora, um outro bombeiro, que tem ligações familiares com o primeiro, também fez um teste com resultado positivo.

Rogério Santos indicou que os outros bombeiros da corporação, foram testados no dia 25 de novembro, tendo então sido detetados mais quatro infetados pelo vírus da covid-19, passando a seis infetados, que a juntar aos dois de sexta-feira, totaliza oito.

Portugal contabiliza pelo menos 4.876 mortos associados à covid-19 em 318.640 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).