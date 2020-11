O número de infetados com o novo coronavírus no lar da Misericórdia da Trofa, no distrito do Porto, subiu hoje para 38, após ser conhecido o resultado do teste de mais um utente, disse à Lusa a diretora técnica.

Segundo Zélia Reis, um outro utente aguarda pelo resultado do último teste efetuado. Esta atualização dos números faz com que no "lar haja agora 22 utentes e 16 colaboradores" infetados, sendo que um dos idosos "foi hospitalizado no Centro Hospitalar do Médio Ave, em Vila Nova de Famalicão [distrito de Braga], e posteriormente transferido para o Hospital Santa Maria, em Lisboa", acrescentou a responsável da Santa Casa da Misericórdia. Dois dos três utentes que tiveram de ser anteriormente hospitalizados acabaram por morrer, o primeiro em 24 de outubro e o segundo no domingo. Em 03 de novembro, a instituição registava 44 casos positivos entre utentes e colaboradores. A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.275.113 mortos em mais de 51,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. Em Portugal, morreram 3.103 pessoas dos 192.172 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.