Por decreto de 18 de novembro de 1783, a Rainha D. Maria I outorgou a concessão de uma lotaria, anual, à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, repartindo os seus lucros, em partes iguais, pelo Hospital Real, pelos Expostos e pela Academia Real das Ciências.

Volvidos 241 anos sobre esta data, a 18 de novembro de 2024, segunda-feira, o fadista Marco Rodrigues atuará, a partir das 12h00, na Sala de Extrações da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Momento para escutar três temas bem conhecidos: “Rosinha dos Limões”, “Homem do Saldanha” e “Menina e Moça” e também a oportunidade de visitar um espaço com centenas de anos e que não se encontra permanentemente aberto ao público.

Este é um evento com entrada livre e transmissão televisiva em direto na RTP1, no programa Praça da Alegria. Também momento para acompanhar a extração da Lotaria com o “andar a roda” das históricas esferas desta emblemática sala e o tradicional pregão dos números, cantado por Pregoeiros.

“Trata-se de uma homenagem que a Lotaria presta ao fado, estreitando a relação que os Jogos Santa Casa têm vindo a fomentar com esta forma de arte tão portuguesa, recentemente celebrada pela presença no Festival Caixa Alfama. Esta iniciativa inédita é também uma forma de o fado celebrar a Lotaria, uma marca única em Portugal com uma história secular que passa de geração em geração, remetendo para a Lisboa antiga, onde cauteleiros e fadistas se cruzavam em típicos bairros e ruas”, lemos no site da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

A 47.ª extração da Lotaria Clássica dos 241 anos terá um primeiro prémio no valor de 1.200.000€.

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa nascera em 15 de agosto de 1498 pela mão da Rainha Dona Leonor e a sua ação benemerente, caritativa e espiritual foi-se alargando ao longo dos séculos. A exploração da Lotaria Nacional foi assim entregue à gerência da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Até 1939, as lotarias tiveram a designação de “Lotarias da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa”, altura em que, por Decreto no referido ano, se fixou definitivamente a designação de Lotaria Nacional Portuguesa, nome que se tem mantido até hoje.

A 10 de março de 1987 foi lançada a Lotaria Popular, mais barata e com prémios mais reduzidos, passando a lotaria original a ser designada de Lotaria Clássica. Ambas constituem a atual oferta da Lotaria Nacional.