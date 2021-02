O número de casos diagnosticados não reflete mais do que uma fração do número real casos. As comparações entre países devem ser feitas com cautela, já que as políticas de teste variam de país para país.

- Menos de 400.000 casos diários -

Com 362.000 novos casos registados diariamente esta semana, este indicador continua em queda há pouco mais de um mês, de acordo com um balanço da AFP na quinta-feira.

Novos diagnósticos continuam a diminuir (-12% esta semana) de um recorde de 743.000 novos casos por dia entre 5 e 11 de janeiro.

Desde o pico no início de janeiro, as novas contaminações em todo o mundo foram reduzidas pela metade (-51%).

- A exceção é no Médio Oriente -

Nesta semana, apenas o Médio Oriente registou uma aceleração dos contágios (+11%). Todas as outras regiões verificaram diminuições: -28% nos Estados Unidos/Canadá, -9% em África, Ásia e Europa e -7% na América Latina/Caribe.

O vírus praticamente não circula na Oceania (13 casos por dia).

- Reduções e aumentos maiores -

Nesta semana, a maior redução foi observada em Portugal (-51%, 2.100 novos casos por dia). Em sequência estão: Bolívia (-41%, 800 novos casos diários), Espanha (-37%, 11.500), Estados Unidos (-28%, 72.800) e Colômbia (-26%, 4.700).

Nos Estados Unidos, os novos casos diários foram divididos por três a partir do pico observado na semana de 5 a 11 de janeiro. A redução observada na África do Sul é mais impressionante, pois as contaminações (1.980 casos diários nesta semana) foram divididas por 10 no período.

O Iraque, país com a variante britânica mais contagiosa, é pela segunda semana consecutiva o país onde a epidemia mais se acelera (+62%, 2.900 novos casos por dia). Depois estão: Jordânia (+ 44%, 2.100), Hungria (+ 23%, 1.700), Polónia (+ 18%, 6.300) e Áustria (+ 15%, 1.500).

- Maior contaminação -

Apesar da queda acentuada (-28%), Estados Unidos continuam a ser o país com o maior número de novos casos nesta semana, com 72.800 diários, à frente do Brasil (45.200, estável) e França (18.600, -2% )

- Mais mortes -

Os Estados Unidos registaram o maior número de mortes na semana passada (uma média de 2.566 por dia), seguido pelo Brasil (1.037), México (982), Reino Unido (551) e Rússia (463).

Vídeo - Os níveis de proteção da máscara contra a COVID-19