Sánchez também não descartou a possibilidade de manter ou reforçar as restrições atuais, quando a extensão do estado de alarme terminar, no dia 26 de abril, reforçando também que o executivo que lidera garantirá a proteção e a segurança dos trabalhadores, que receberão máscaras para regressarem aos seus postos de trabalho.

“Os trabalhadores que vão recuperar a sua atividade laboral irão contar com essa proteção recomendada”, disse Sánchez na entrevista coletiva por videoconferência, na véspera do retorno dos funcionários às atividades consideradas não essenciais.

A Alemanha regista 2.821 novos casos diagnosticados da COVID-19 nas últimas 24 horas, somando um total de 120.479, e mais 2.700 pessoas curadas, chegando agora às 60.200, de acordo com os dados do Instituto Robert Koch.

A entidade responsável pela prevenção e controlo de doenças adianta que houve um crescimento de 129 vítimas mortais em relação ao dia anterior, totalizando 2.673.

A Baviera, maior estado federado da Alemanha, continua a registar o maior aumento e o maior número de casos do país, subindo 829 (mais do que no sábado) para 32.282.

O Presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, sublinhou este sábado, num discurso pouco habitual emitido na televisão, que o país está obrigado a ser solidário com os restantes países europeus, especialmente com os mais afetados pela pandemia covid-19.

“A Alemanha não pode sair forte e saudável desta crise sem que os nossos vizinhos saiam mais fortes e sãos. Trinta anos depois da reunificação da Alemanha e 75 anos depois do fim da II Guerra Mundial, não só nos é pedida solidariedade com a Europa, temos essa obrigação”, frisou.

Portugal regista hoje 504 mortes associadas à COVID-19 e 16.585 infetados, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Relativamente a sábado, há um aumento de 34 mortes (crescimento percentual de 7,2%) e 598 casos (crescimento percentual de 3,7%).

Há já 277 recuperados, mais 11 que ontem. A taxa global de letalidade em Portugal situa-se nos 3%.

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de sábado, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortes relacionadas com o vírus SARS-CoV-2, com 280 óbitos, seguida da região Centro (120), da região de Lisboa e Vale do Tejo (91) e do Algarve (9). Há 4 mortes registadas também nos Açores, mais um que ontem. No Alentejo e na Madeira não há óbitos registados.

No total há 1.177 internados, mais dois do que no sábado, e 228 em unidades de cuidados intensivos, menos cinco que ontem.

Pelo menos 3.611 pessoas aguardam resultado laboratorial e 25.041 estão em vigilância pelas autoridades. Desde 1 de janeiro registaram-se 136.243 casos suspeitos, sendo que 116.047 não se confirmaram.

A região Norte continua a registar o maior número de infeções, totalizando 9.747, seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo, com 3.841 casos, da região Centro (2.426), do Algarve (279) e do Alentejo, que hoje apresenta 139 casos. Nos Açores, existem 94 casos confirmados e na Madeira 59.

A faixa etária mais afetada pela doença é a dos 40 aos 49 anos (2.895), seguida dos 50 aos 59 anos (2.861), dos mais de 80 anos (2.461), dos 30 aos 39 anos (2.324) e dos 60 aos 69 anos (2.073). Os dados indicam também que há 1.517 casos de pessoas com idades entre os 70 e os 79 anos. Há ainda 283 casos de crianças até aos nove anos, 430 de jovens com idades entre os 10 e os 19 anos e 1.711 nas idades entre os 20 e os 29 anos.

Notícia atualizada às 19hoo com o boletim francês.