A multidão saqueou e queimou, no domingo, as máquinas que estavam a ser usadas na construção do edifício no bairro de Yopougon, que irá servir de centro de testes para detetar infeções pelo novo coronavírus, alegando que o centro ficava muito próximo das habitações.

De acordo com os promotores dos motins, citados pela imprensa local, a proximidade do centro “é sinónimo de morte” para os habitantes deste bairro de Abidjan.

O presidente da câmara de Abidjan, Vicent Toh Bi, reuniu-se hoje com as comunidades para lhes pedir moderação e explicar as vantagens do projeto, assegurando se que não se trata de um centro de tratamento de doentes de covid-19.

“Em que país é que o Governo vem contagiar as populações?”, questionou o prefeito, citado pelo portal Abidjan.net.

“Este centro vai permitir-nos detetar os casos de contaminação e fornecer informação às populações sobre a pandemia”, acrescentou Toh Bi.