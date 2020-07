Dos novos casos reportados, dois são menores de 05 anos, disse Rosa Marlene, na atualização de dados sobre a pandemia de COVID-19 no Ministério da Saúde, em Maputo.

Os novos casos foram registados nas províncias de Cabo Delgado (10), Maputo (02), Niassa (01), Nampula (01) e Gaza (01), sendo todos de nacionalidade moçambicana, acrescentou a responsável.

Dos 918 casos registados em Moçambique, 843 são de transmissão local e 75 são importados, enquanto 249 são dados como recuperados.

As autoridades de saúde indicam ainda que há sete pessoas internadas e que apresentam uma “evolução clínica satisfatória”.

Duas províncias do norte de Moçambique registam o maior número de casos, nomeadamente Nampula, com 275 casos, e Cabo Delgado, com 159.