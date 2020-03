Hoje, o ministro da Economia “está a reunir com as associações empresariais para detetar, em concreto, quebras em algumas cadeias de fornecimento, designadamente na área industrial, para componentes com origem na China”, onde a doença parou fábricas e “está interrompido o fluxo de fornecimento de peças”, afirmou António Costa, à margem da apresentação do novo programa de ação “Justiça + Próxima”, em Lisboa.

“Isso obviamente tem consequências”, disse o chefe do Governo, em declarações aos jornalistas, admitindo que o executivo irá igualmente “verificar outras” quebras.

Noutra frente, adiantou ainda, o ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, vai reunir-se, a meio da semana, com os ministros da área económica para uma “avaliação global” do que está a ser feito “à escala europeia sobre os impactos que [o surto do novo coronavírus] pode ter nessas economias” e ainda que “medidas concretas” se podem adotar.

Em Portugal foi hoje confirmado um infetado e um outro caso que aguarda uma contraprova através de análise do Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge (INSA), adiantou a ministra da Saúde, Marta Temido, numa sessão de esclarecimentos para atualização de informação relativa à infeção pelo novo coronavírus (Covid-19).

O caso confirmado é o de um homem de 60 anos, que está internado no Centro Hospitalar de São João, que reportou os primeiros sintomas no dia 26 de fevereiro.