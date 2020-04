O controlo temporário das fronteiras terrestres com Espanha está a ser feito desde as 23:00 do dia 16 de março em nove pontos de passagem autorizada, sendo o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) a entidade responsável pelo controlo nestes locais, enquanto a GNR controla a circulação rodoviária.

Em comunicado, o MAI indica que, entre as 23:00 de 16 de março e até ao final do dia segunda-feira, o SEF controlou, com a colaboração da GNR, 169.616 cidadãos, dos quais 1.500 foram impedidos de entrar no país e um foi detido por uso de autorização de residência falsa, no ponto de passagem autorizado de Vila Verde da Raia, em Chaves.

Segundo o MAI, o ponto de passagem autorizado de Valença, em Viana do Castelo, foi o que mais pessoas controlou, um total de 70.432, seguido de Vilar Formoso, na Guarda (23.335), Vila Verde da Raia, em Chaves, (22.206), Caia, em Elvas (19.725), Castro Marim, em Faro (11.434), Quintanilha, em Bragança (4.915), Vila Verde de Ficalho, em Beja (6.624), Termas de Monfortinho, em Castelo Branco (5.317) e Marvão, em Portalegre (1.628).

O Ministério tutelado por Eduardo Cabrita refere que as recusas de entrada se verificaram em Valença (472), Caia (444), Castro Marim (242), Vilar Formoso (94), Vila Verde de Ficalho (99), Vila Verde da Raia (69), Quintanilha (44), Marvão (17) e Termas de Monfortinho (19).

O MAI destaca que o objetivo deste controlo “é, designadamente, vedar as deslocações de cidadãos em turismo e lazer” entre Portugal e Espanha.

O MAI refere também que GNR, por sua vez, fiscalizou 136.226 viaturas no âmbito desta operação, tendo reencaminhado 191 viaturas dos pontos de passagem não autorizados para os autorizados.